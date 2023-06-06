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В Азербайджане разрабатывается концепция в связи с уличной едой

В Азербайджане разрабатывается концепция в связи с уличной едой В Азербайджане идет работа над концепцией Street food (уличная еда).
Туризм
6 июня 2023 г. 12:11
В Азербайджане разрабатывается концепция в связи с уличной едой

В Азербайджане идет работа над концепцией Street food (уличная еда).

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова сказала на мероприятии "Перспективы гастротуризма Азербайджана".

По ее словам, речь идет преимущественно о популяризации кутаба.

"Уличная еда очень популярна в мире. В нашей стране в качестве Street food в основном известны принадлежащие к турецкой кухне донер и лахмаджун. Однако мы хотим представить наши национальные блюда, и это преимущественно разновидности кутаба. Кроме того, мы хотим, чтобы в таких дружественных странах, как Турция, Израиль, функционировали национальные центры кутаба. Пока что мы провели работу в 14 различных регионах для продвижения национальной кухни в своей стране. В скором времени будет представлена платформа", - отметила А.Гусейнова.

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