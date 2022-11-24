В Азербайджане будет создана инфраструктура, соответствующая концепции “туристического села”

В "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" предусмотрено создание туристской инфраструктуры в селах с туристическим потенциалом в целях сбалансированного развития столицы и регионов в соответствии с концепцией "туристическое село" и

В "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" предусмотрено создание туристской инфраструктуры в селах с туристическим потенциалом в целях сбалансированного развития столицы и регионов в соответствии с концепцией "туристическое село" и роста годового дохода семейных хозяйств, оказывающих услуги туристам.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев заявил на Бакинской конференции по проекту "Продвижение агротуризма, агробизнеса и производства продовольственных товаров через консультационные услуги, а также создание и развитие новых цепочек создания стоимости“.

По его словам, этот процесс способствует улучшению благосостояния в селах, достижению устойчивости доходов сельского населения и сокращению миграции из сел: "Он также позволит продвигать культурное наследие и местную гастрономию. В свою очередь, агротуризм также способен стимулировать развитие таких отраслей, как экотуризм, приключенческий туризм".