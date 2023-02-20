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Турпоток из Азербайджана в январе вырос на 22%

Турпоток из Азербайджана в январе вырос на 22% В январе этого года общее число граждан Азербайджана, выехавших в качестве туристов за рубеж, увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 109,3 тыс. человек.
Туризм
20 февраля 2023 г. 13:06
Турпоток из Азербайджана в январе вырос на 22%

В январе этого года общее число граждан Азербайджана, выехавших в качестве туристов за рубеж, увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 109,3 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Отмечается, что число выехавших в Грузию граждан Азербайджана увеличилось в 1,6 раза, выехавших в Турцию - на 18,4%, в Иран - на 13%, в Российскую Федерацию - на 2,7%. 38,2% граждан страны посетили Турцию, 21,7% - Российскую Федерацию, 10,5% - Грузию, 9% - Иран, 20,6% - другие страны.

69,2% туристов - мужчины, 30,8% - женщины.

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Версия на английском языке Number of Azerbaijani nationals going abroad up nearly 22%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan xaricə səfər edənlərin sayı 22 %-dək artıb

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