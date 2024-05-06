Этим летом AZAL будет летать примерно по 60 направлениям

С наступлением лета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) предлагают своим пассажирам перелеты на около 60 направлениях, планируя расширить программу полетов по городам Европы и Азии.

С наступлением лета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) предлагают своим пассажирам перелеты по около 60 направлениям, планируя расширить программу полетов по городам Европы и Азии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

Согласно информации, этим летом Azerbaijan Airlines приглашает в путешествие во множество городов Турции, России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Пакистана и других стран.

Отмечается, что география полетов авиакомпании в Европе еще больше расширится за счет запуска рейсов с июня в Бухарест и Софию. Общее количество европейских городов, доступных для пассажиров AZAL летом, увеличится до 10. Так, рейсами авиакомпании путешественники могут отправиться, к примеру, в Италию, чтобы насладиться вкусной кухней, в Испанию - для отдыха на пляже и участия в праздниках, в Австрию - за красивыми горными видами, в Чехию, чтобы посетить средневековые замки, и многие другие страны.

"Авиакомпания предлагает широкий выбор рейсов на пляжные курорты Черного, Средиземного и Эгейского морей, а также в города у берегов Красного моря, Персидского залива и многих других мест, идеально подходящих для отдыха. Рейсами AZAL пассажиры могут отправиться из Баку в удивительные места, такие как Барселона, Батуми, Сочи, Трабзон, Анталья, Даламан, Бодрум, Измир, а также в Дубай, Тиват, Бахрейн и другие города мира с бесконечными пляжами и интересными достопримечательностями.

Путешественники, стремящиеся погрузиться в новую культуру и традиции, могут выбрать рейсы авиакомпании по таким направлениям, как Пекин, Мумбаи, Нью-Дели, Исламабад, Карачи или Лахор.

Частота рейсов значительно возрастет в рамках летнего расписания текущего года, особенно на популярных международных маршрутах. Это повысит гибкость в планировании путешествий. Направления, на которых увеличится частота рейсов, включают в себя Берлин, Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Сочи, Анталью, Измир, Трабзон, Бодрум, Тель-Авив, Кишинев, Алматы, Батуми, Пекин, Софию, Тиват, Даммам, Дели, Мумбай и другие.

Отметим, что в 2022 году авиакомпания Azerbaijan Airlines в рамках летнего расписания предлагала 27 направлений, в 2023 и 2024 годах это число выросло более чем вдвое - до 55 и 58 направлений соответственно.

В топ-5 международных направлений, по которым Azerbaijan Airlines предлагает самое большое количество рейсов этим летом, входят следующие города: Стамбул, Анталья, Москва, Дубай, Тбилиси", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с актуальным расписанием, а также забронировать и приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании www.azal.az, в обновленном мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.