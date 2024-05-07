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Специальное предложение от AZAL на перелеты между Баку и Дубаем

Специальное предложение от AZAL на перелеты между Баку и Дубаем В период с 7 по 23 мая 2024 года ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) представляет специальное предложение для полетов между Баку и Дубаем.
Туризм
7 мая 2024 г. 09:48
Специальное предложение от AZAL на перелеты между Баку и Дубаем

В период с 7 по 23 мая 2024 года ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) представляет специальное предложение для полетов между Баку и Дубаем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО.

Предложение действительно для рейсов авиакомпании, которые будут выполняться с 3 июня по 5 сентября 2024 года, за исключением пиковых периодов.

Стоимость авиабилетов из Баку в Дубай
В одну сторону:
• Ночные рейсы – от 88 евро
• Утренние рейсы – от 108 евро
Туда и обратно:
• Ночные рейсы – от 168 евро
• Утренние рейсы – от 208 евро

Стоимость авиабилетов из Дубая в Баку
В одну сторону:
• Ночные рейсы – от 348 дирхам
• Утренние рейсы – от 428 дирхам
Туда и обратно:
• Ночные рейсы – от 666 дирхам
• Утренние рейсы – от 828 дирхам

Отметим, что стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.

Не упустите возможность воспользоваться этим предложением, приобрести билеты в Дубай по специальным ценам и провести летние каникулы, наполненные приключениями!

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az или через обновленное мобильное приложение авиакомпании Azerbaijan Airlines.

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Версия на английском языке Special offer from AZAL for flights between Baku and Dubai
Версия на азербайджанском языке AZAL-dan Bakı və Dubay arasında uçuşlara xüsusi təklif

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