Туристические возможности Азербайджана представлены в Дубае

Туристические возможности Азербайджана представлены на международной выставке ATM Dubai 2024 (Arabian Travel Market 2024), начавшей свою работу 6 мая.

Туристические возможности Азербайджана представлены на международной выставке ATM Dubai 2024 (Arabian Travel Market 2024), начавшей свою работу 6 мая.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство по туризму.

В рамках выставки, которая считается одним из основных туристических мероприятий для ближневосточного рынка, проводятся встречи в формате B2B, обсуждаются возможности сотрудничества между представителями местной и зарубежной туристической отрасли.

Наряду с Бюро по туризму Азербайджана, на национальном стенде представлены 34 местных партнера, включая "Азербайджанские авиалинии", туристический центр "Шахдаг", отели и туристические компании.

С 8 июля 2023 года между ОАЭ и Азербайджаном действует безвизовый режим. Граждане Азербайджана могут находиться в Дубае до 90 дней без оформления визы.

В 2023 году Азербайджан посетили 41 085 граждан ОАЭ, что на 11,4% больше, чем в 2022 году. За первые 4 месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также наблюдается рост на 22% числа граждан ОАЭ, прибывших в Азербайджан.