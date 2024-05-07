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В Бакинском аэропорту пассажиропоток в апреле увеличился на 50%

В Бакинском аэропорту пассажиропоток в апреле увеличился на 50% В апреле этого года Международный аэропорт имени Гейдара Алиева обслужил около 570 тыс. пассажиров, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 379 тыс. пассажиров.
Туризм
7 мая 2024 г. 13:38
В Бакинском аэропорту пассажиропоток в апреле увеличился на 50%

В апреле этого года Международный аэропорт имени Гейдара Алиева обслужил около 570 тыс. пассажиров, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 379 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Согласно информации, 54,3% международных пассажирских перевозок осуществлены иностранными авиакомпаниями, остальная часть - национальным авиаперевозчиком. Иностранные авиакомпании обслужили более 280 тыс. пассажиров, национальный авиаперевозчик - 236 тыс. пассажиров.

В апреле текущего года пассажироперевозки в Нахчыван увеличились на 30% (52,7 тыс. человек). Количество рейсов по этому маршруту выросло со 152 до 266 по сравнению с апрелем прошлого года.

Кроме того, наблюдался рост числа транзитных пассажиров на 85% - до 28 тыс. человек по сравнению с апрелем прошлого года.

Таким образом, за первые 4 месяца 2024 года Бакинский аэропорт обслужил свыше 2 млн пассажиров (на 41,3% больше). В указанный период в популярные международные направления входили такие города, как Стамбул, Тбилиси, Дубай, Абу-Даби, Москва, Анкара, Санкт-Петербург, Дели, Доха и Шарджа. AZAL, Turkish Airlines, Ajet, Аэрофлот, Rossiya Airlines, Air Arabia, Wizz Air Abu Dhabi, FlyDubai, Georgian Wings, Indigo, Qatar Airways и другие авиакомпании перевезли по этим маршрутам более 1,178 млн пассажиров.

Также число авиаперевозчиков, выполняющих рейсы из Бакинского аэропорта, увеличилось с 29 до 34 (14 лоукостеров), что предоставило пассажирам больше возможностей для путешествий. За первые 4 месяца текущего года этими авиакомпаниями было выполнено 8 494 рейса.

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Версия на английском языке Passenger traffic at Baku Airport increases by 50% in April
Версия на азербайджанском языке Apreldə Bakı aeroportunda sərnişin axını 50 % artıb

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