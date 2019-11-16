Туристическое представительство Азербайджана в Грузии: восторг иностранцев, гордость азербайджанцев - РЕПОРТАЖ

В самом сердце Тбилиси по адресу проспект Руставели, 16, уже более месяца действует шоу-рум "AzerbaijanTravel. Showroom" Азербайджанского бюро по туризму. Корреспондент местного бюро Report посетил туристическое представительство Азербайджана и ознакомился с его деятельностью.

Окно Азербайджана в Грузию

Здесь уже с порога ощущаешь себя как в Азербайджане. Ощущения усиливают джазовые композиции легендарного Вагифа Мустафазаде, интерьер помещения и расставленные повсюду национальные сувениры. Посетив шоу-рум, жители Тбилиси и гости города, словно, переносятся в Азербайджан. Менеджер Мариам Натадзе считает интерес к деятельности центра вполне закономерным, учитывая богатую историю и культуру Азербайджана. По ее словам, посетителей центра можно условно подразделить на две категории - те, кто уже бывал в Азербайджане, и те, кто желают посетить Азербайджан.

Новаторский ход Азербайджана

М.Натадзе, за плечами которой пять лет опыта в сфере туризма, отмечает, что Азербайджан - единственная страна, пропагандирующая свой туристический потенциал в Грузии: “До сих пор в Грузии не происходило ничего подобного, то есть ни у одной страны мира не было здесь постоянного места для продвижения своего туристического потенциала. Азербайджан в этом смысле стал новатором”. По словам М.Натадзе, таким образом, туристы, посещающие Грузию, становятся потенциальными визитерами Азербайджана. "Каждый посетитель шоу-рума проникается интересом к Азербайджану", - отмечает М.Натадзе.

По выходным здесь не протолкнуться

Центр открыт в будничные дни с 10:00 до 22:00. Ежедневно здесь принимают 35 и более посетителей. По словам М.Натадзе, число посетителей варьируется в зависимости от дней недели: “По выходным проспект Руставели полон людей, многие из них посещают наш шоу-рум, так что здесь бывает не протолкнуться. Учитывая, что центр функционирует чуть более месяца, считаю, что более 30 посетителей в день - весьма неплохой показатель”.

К нам съезжаются посетители из европейских стран, США и государств Персидского залива. В первые дни среди визитеров преобладали местные жители. “Отрадно, что многие из них уже имеют представление об Азербайджане. Это не может не радовать”, - говорит М.Натадзе. Менеджер отмечает, что слышит много лестных отзывов о деятельности Центра: "Посетители расхваливают нас, советуя посетить шоу-рум своим друзьям и знакомым. Полагаю, к нам будут стекаться не только жители Тбилиси, но и регионов Грузии”.

Лицо Азербайджана в Грузии

Я поинтересовалась у менеджера о том, как встречают-привечают посетителей, на что она ответила, что все происходит с присущей азербайджанцам учтивостью и гостеприимством. М.Натадзе подчеркнула, что Центр является лицом Азербайджана в Грузии, поэтому гостям здесь всегда рады: “Мы встречаем наших гостей с улыбкой, предоставляем им подробную информацию о центре, интересуемся, бывали ли они в Азербайджане”.

В представительстве можно получить обширную информацию о живописных уголках не только столицы Азербайджана, но и других городов республики. За то время, что посетитель проводит в представительстве, необходимо предоставить ему как можно больше информации. “Некоторые визитеры так увлеченно слушают и расспрашивают нас об Азербайджане, что, порой, беседа длится часами. Так, например, недавно мы принимали гостей из России. Их весьма заинтересовали презентации о туристических возможностях Азербайджана. Мы беседовали полтора часа. Мы внимательно выслушиваем каждого посетителя, подробно отвечаем на их вопросы об Азербайджане. У нас бывают зарубежные блоггеры. Как-то к нам наведались британские блоггеры. Они очень заинтересовались нашим шоу-румом, много фотографировались, а после поведали об увиденном в социальных сетях”, - рассказывает М.Натадзе.

В Центре экспонируются азербайджанские вина и, надо признать, отведавшие их посетители восторгаются божественным вкусом. По словам М.Натадзе, порой гости удивляются наличию в Азербайджане виноделия. Гостей, располагающих временем для продолжительного посещения шоу-рума, приглашают вкусить ароматный чай с традиционными азербайджанскими сладостями.

Усердно работающие в шоу-руме представители туристической компании – партнера Азербайджанского бюро по туризму любезно и обстоятельно рассказывают о турпакетах в Азербайджан. Гости, по всей видимости, приятно удивлены бюджетностью поездки в нашу страну, поскольку до сих пор ни один из посетителей не сетовал на то, что это им не по карману.

Виртуальное путешествие в Азербайджан

В Центре возможно совершить виртуальное путешествие в Азербайджан, чему несказанно рады визитеры. Они с большим энтузиазмом погружаются в виртуальный мир, где их ждет увлекательное путешествие по живописным местам нашего края. Помимо этого, на больших мониторах демонстрируются промо-ролики об Азербайджане.

Местные азербайджанцы предлагают содействие

Среди посетителей Центра нередко бывают граждане Азербайджана и местные азербайджанцы. М.Натадзе отмечает, что они гордятся туристическим представительством Азербайджана в Грузии. “Они столь добродушны и благожелательны, что предлагают нам всяческую помощь и содействие. Я разделяю их чувства. И для меня, как грузинки, было бы волнительно, окажись подобное представительство Грузии в какой-либо стране мира. Я бы тоже, разумеется, испытала бы гордость и предложила посильную помощь. Ежедневно к нам наведываются двое молодых азербайджанцев. Они заботливо справляются о нас и о том, как идут дела”.

Посетители довольны

Побывавший в Центре гражданин Турции Джандемир Олджер признается, что ему еще не доводилось бывать в Азербайджане. Он дважды посещал шоу-рум, всякий раз открывая для себя что-то новое. Дж.Олджер проявляет интерес к возможностям зимнего туризма в Азербайджане, интересуясь в том числе видами транспорта, которые наиболее комфортно доставят его из Тбилиси в нашу страну. Он очень доволен царящей в Центре атмосферой и вкусом азербайджанских вин…

Внимание посетителей из Сингапура привлекают брошюры о туристических возможностях Азербайджана. Они уже располагают определенной информацией о нашей стране и планируют совершить визит в следующем году. С удовольствием отведав шекербуры, сингапурцы не скрывают своего восторга кулинарными изысками азербайджанской кухни.

Координаторы по Азербайджану

В шоу-руме пока только два координатора. М.Натадзе считает их самыми важными сотрудниками Центра. Один из них этнический азербайджанец, гражданин Грузии Орхан Биннатов, получивший высшее образование на своей исторической Родине, а другой – гражданка России Владлена Тодуа, проработавшая в Азербайджане без малого семь лет. Оба координатора прекрасно осведомлены об истории и культуре Азербайджана. Они искренне любят Азербайджан и с удовольствием рассказывают о нем. “Мы – одна команда и работаем сплоченно. Порой приходится работать и сверхурочно, но это нам не в тягость. Мы делимся друг с другом идеями и соображениями. Я, как менеджер, стараюсь поддерживать инициативы”, - говорит М.Натадзе.

По словам координаторов, проведение в Азербайджане различных международных мероприятий подстегнуло интерес к нашей стране и содействовало большей информированности о ней. Посетители шоу-рума вспоминают состоявшийся в 2012 году в Азербайджане конкурс “Евровидение”, гонки Формулы-1 и джазовые фестивали. А вот интерес гостей из Европы продиктован проведением в нашей стране в предстоящем году матчей Чемпионата Европы по футболу.

Успехи и цели

Посетившая “AzerbaijanTravel. Showroom”в прошлом месяце пожилая американская чета приобрела турпакет в Азербайджан. Это стало первым успехом представительства. Американцы уже побывали в Азербайджане и их особенно поразили наши ковры, Гобустан и Шеки, в восторге они и от других не менее живописных уголков нашего края. Сотрудники представительства не сомневаются, что поездка пришлась им по душе.

По словам M.Натадзе, искренний интерес посетителей туристическими возможностями Азербайджана подстегивает их к новым достижениям. Представительство уже разработало маркетинговый план на 2020 год, предусмотрен целый ряд мероприятий. Планируется пригласить в Центр азербайджанских мастеров-ковроделов и кулинаров, что позволит посетителям прикоснуться к культуре и традициям нашей страны.

М.Натадзе отмечает, что грузины проявляют особый интерес к азербайджанским коврам и сувенирам, предлагая провести в Центре соответствующую выставку. “Наши грузинские посетители в восторге от азербайджанских ковров и национальных сувениров. Учитывая это, мы планируем провести соответствующую выставку”, - говорит менеджер шоу-рума.

Наряду с этим, по словам М.Натадзе, планируется организовать в Центре уголок для селфи, где каждый желающий сможет сфотографироваться в азербайджанской национальной одежде, а затем поделиться снимками в социальных сетях с указанием места съемок.

Запланирована также работа по продвижению Центра в Грузии и социальных сетях. По словам М.Натадзе, в следующем году “AzerbaijanTravel. Showroom” будет действовать еще более активно и продуктивно:“Уверена, что Азербайджанское бюро по туризму окажет нам поддержку, мы же, в свою очередь, приложим все усилия для привлечения туристов в Азербайджан. Не сомневаюсь, что наша деятельность поспособствует притоку туристов, что вдохновляет нас к новым свершениям”.