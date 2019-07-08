​Туристы из России могут попасть в Грузию через Азербайджан

Минтранс России объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию России с 8 июля. Грузия всегда являлась привлекательным направлением для туристов. Большая часть турпотока приходится на Россию. Значительный поток туристов в Грузию также отмечается из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинский новостной портал kvira.ge, число туристов, посетивших Грузию в январе-июне текущего года, увеличилось на 10% - до 2 127 142 человек. Больше всего в прошлом месяце эту страну посетили граждане России, Турции, Азербайджана и Армении. Рост числа туристов из Азербайджана в Грузию за первое полугодие составил 8,8% в годовом исчислении.

Что может сделать Азербайджан, чтобы привлечь больше туристов из России в период действия запрета на полеты? Как Азербайджан может помочь Грузии восполнить пробел на туристическом рынке? Мы попытались ответить на эти вопросы в данном исследовании.

Как рассказал председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров, Азербайджану следует воспользоваться этой возможностью.

По его словам, сейчас другие страны пытаются привлечь российских туристов.

Н.Багиров затронул еще один важный вопрос: "Большинство россиян, выбирающих туры в направлении Грузии, одновременно посещали и Азербайджан. Если не будет туров в Грузию, то туристы не захотят приезжать в нашу страну. Мы уже ощущаем последствия этого. Совместные туры отменены, которые включали и визит в Азербайджан".

Председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров "Туристы, которые хотят посетить Грузию, могут воспользоваться автобусами или самолетами через Азербайджан".



Касаясь вопроса поддержки Азербайджаном Грузии, он отметил, что "туристы, которые хотят посетить Грузию, могут воспользоваться автобусами или самолетами через Азербайджан: "В связи с этим, мы направили предложения в соответствующую госструктуру, Ассоциацию в Грузии. Предложение состоит в том, что туристы из России останавливаются на один день в Азербайджане, а затем отправляются на автобусе или самолете в Грузию. Сейчас грузинская сторона обсуждает вопрос организации для туристов бесплатных автобусов из Баку в Грузию".

В свою очередь директор туристической фирмы BF Travel Марина Гянджаева считает, что Азербайджан мог бы предложить как европейским, так и российским туристам так называемые "комбо-туры", когда туристы смогут провести несколько дней в Азербайджане и Грузии. "Мы соседние страны и всегда во всем поддерживаем друг друга. Мы со своей стороны можем подготавливать - в принципе, мы и ранее это делали - "комбо-туры", это когда мы можем предложить нашим туристам несколько дней провести в Азербайджане и несколько дней провести в Грузии", - заявила М.Гянджаева.

По ее словам, посредством такого формата можно не только поддержать грузинский турсектор, но и развивать азербайджанский рынок. "У нас сейчас очень много запросов от европейских туристов, которые хотят увидеть и Азербайджан, и Грузию. Такой же формат можно задействовать и в российском направлении. То есть они смогут провести несколько дней провести в Азербайджане, потом в течение несколько часов их довезут до границы с Грузией, там они проведут несколько дней, а потом обратно через Азербайджан вернутся обратно", - подчеркнула она.

Грузинский политолог Бадри Начкебия в свою очередь отметил, что Азербайджан может сыграть очень важную роль и серьезную роль в посещении российскими туристами Грузии.

По его словам, запрет российских властей на полеты их перевозчиков в Грузию является большой ошибкой.

Грузинский политолог Бадри Начкебия "Российские туристы очень симпатизируют Грузии и уверены, что это безопасная страна. Азербайджан может выступить в качестве альтернативного маршрута для россиян, которые хотели бы побывать в Грузии".

По мнению эксперта, в этом может сыграть большую роль международный аэропорт Гянджи: "Прибывшие в Гянджу российские туристы могут одновременно посетить этот красивый город и близлежащие районы, а затем отправиться в Грузию. Для этого Грузия и Азербайджан могут разработать совместный туристический маршрут. Власти Гянджи также могут принять участие в подготовке такого маршрута".

Б.Начкебия отметил, что поддержка Азербайджана в вопросе посещения российскими туристами Грузии может быть очень значима: "Если будет создан совместный туристический маршрут, от этого выиграют обе страны. Это не только увеличит доходы Грузии и Азербайджана от иностранного туризма, но и послужит дальнейшему укреплению дружеских и братских отношений между двумя странами".