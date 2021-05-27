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Тунис отменяет ПЦР-тесты и карантин для привитых туристов

Тунис отменяет ПЦР-тесты и карантин для привитых туристов При этом власти продолжат проводить экспресс-тесты для прибывающих и в случае положительного результата помещать изолировать их
Туризм
27 мая 2021 г. 15:32
Тунис отменяет ПЦР-тесты и карантин для привитых туристов

Власти Туниса отменяют с 1 июня требование предоставлять негативный результат ПЦР-теста и карантин для прибывающих в страну граждан, привитых от коронавируса или переболевших им недавно. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в пресс-релизе премьер-министра страны.

"С 1 июня освобождаются от обязательного карантина и предоставления негативного результата ПЦР-теста: прибывающие граждане, полностью вакцинированные от коронавируса и имеющие при себе свидетельство об этом с QR-кодом или документ, полученный от органов здравоохранения; а также прибывающие, у которых был подтвержден коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия", – уточняется в документе.

Для остальных пассажиров старше 12 лет требования остались теми же: нужно предъявить негативный результат ПЦР-теста с QR-кодом и провести обязательные семь дней в карантине.

При этом власти продолжат проводить экспресс-тесты для прибывающих и в случае положительного результата помещать изолировать их.

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Версия на английском языке Tunisia cancelling PCR tests & quarantine for vaccinated tourists

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