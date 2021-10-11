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Таиланд с 1 ноября собирается открыть границы для вакцинированных туристов

Таиланд с 1 ноября собирается открыть границы для вакцинированных туристов Власти Таиланда с 1 ноября отменят карантин для полностью привитых от коронавируса путешественников, прибывающих из ряда стран с низким уровнем распространения инфекции.
Туризм
11 октября 2021 г. 19:56
Таиланд с 1 ноября собирается открыть границы для вакцинированных туристов

Власти Таиланда с 1 ноября отменят карантин для полностью привитых от коронавируса путешественников, прибывающих из ряда стран с низким уровнем распространения инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник во время телевизионного обращения заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча.

"Я поручил министерству здравоохранения и Центру по борьбе с коронавирусом в королевстве рассмотреть в срочном порядке в течение этой недели вопрос допуска с 1 ноября международных путешественников в страну, если они полностью вакцинированы и прибывают в Таиланд самолетом из стран с низким уровнем распространения инфекции", - отметил он.

Премьер уточнил, что пока перечень стран будет состоять из 10 государств, в том числе Великобритании, Германии, Сингапура, Китая и США. Он добавил, что список территорий, откуда смогут прибывать туристы без отбывания карантина, будет расширен дважды - к 1 декабря и к 1 января.

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Версия на английском языке Thailand to open borders for fully vaccinated tourists from Nov 1

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