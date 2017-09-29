Стали известны 10 городов мира, где туристы тратят больше всего денег

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ По итогам 2016 года в числе городов, больше всего зарабатывающих на путешественниках, лидирует Дубай.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Ведомости", согласно исследованиям Mastercard, расходы иностранных туристов в разных странах растут на уровне или даже выше темпов роста ВВП. Компания изучила 132 города мира с точки зрения их привлекательности для путешествий и затрат туристов.

Больше всего денег в 2016 году туристы потратили в Дубае – 28,5 млрд долларов (за год траты увеличились на 10%).

На втором месте - Нью-Йорк (17 млрд долларов). За год траты увеличились на 15%. Третье место занимает Лондон (за год траты уменьшились на 4,6%). В этом городе туристы потратили 16,09 млрд долларов.

На четвертом месте Сингапур - 15,69 млрд долларов (+0,3%). Последующие места заняли: Бангкок - 14,08 млрд долларов (+10,9%), Париж - 12,03 млрд долларов (+4,9%), Токио - 11,28 млрд долларов (+3,7%), Таипей - 9,91 млрд долларов (+6,9%), Сеул - 9,38 млрд долларов (+1,8%) и Барселона - 8,9 млрд долларов (+6,9%).