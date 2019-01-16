СМИ назвали наиболее часто фотографируемые туристические места

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Британское издание The Daily Mail опубликовало список наиболее часто фотографируемых туристических локаций.
Как передает Report, рейтинг составлен на основе анализа около 1,3 млн публикаций в социальных сетях.
Первое место, по данным газеты, занял город Коломбо на Шри-Ланке, второе — Иокогама (Япония), третье — Национальный парк горилл Мгахинга (Уганда).
В топ также вошли несколько регионов в Германии, Пуэрто-Рико, Зимбабве, Иордании, Шотландии и других странах.
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