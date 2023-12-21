Рекреационные зоны Истису и Зульфугарлы будут специализироваться на оздоровительном туризме

Рекреационные зоны Истису и Зульфугарлы, которые будут созданы в Кяльбаджарском районе, будут специализироваться исключительно на оздоровительном туризме.

Рекреационные зоны Истису и Зульфугарлы, которые будут созданы в Кяльбаджарском районе, будут специализироваться исключительно на оздоровительном туризме.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя правления Азербайджанского бюро туризма Рашад Алиев на панельных обсуждениях “Перспективы развития оздоровительного туризма в Азербайджане”.

Алиев напомнил, что всего в Кяльбаджарском районе планируется создать 5 рекреационных зон.

"Два из них – в Истису и Зульфугарлы будут специализироваться исключительно на оздоровительном туризме. В будущем потенциал Истису и Зульфугарлы с точки зрения инвестиций значительно возрастет", - отметил он.

По его словам, потенциал оздоровительного туризма на освобожденных территориях велик.

"В следующем году мы планируем провести международную научно-практическую конференцию по туризму в Карабахе. В нем примут участие международные эксперты", - сказал Алиев.

Панельные дискуссии “Перспективы развития оздоровительного туризма в Азербайджане” организованы в Баку в рамках Азербайджано-турецкого инвестиционного форума, который приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и основания Турецкой Республики.