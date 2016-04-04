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    ​Qatar Airways проводит скидочную кампанию

    Кампания продлится до 18 апреля

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Авиакомпания Qatar Airways объявила о 30%-ной весенней акции скидок.

    Как сообщили Report в авиакомпании, Qatar Airways проводит специальную кампанию для клиентов. Авиакомпания, осуществляющая полеты в более чем 150 стран мира, в этот раз объявляет о 30%-ной скидке на авиарейсы из Баку в направлении Дубая, Мальдив, Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона, Абу-Даби и др.

    Клиенты могут приобрести скидочные билеты в бакинском офисе Qatar Airways и на сайте www.qatarairways.com, а также в туристических агентствах.

    Отметим, что кампания продлится до 18 апреля и действительна только для пассажиров, путешествующих из Баку. 

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