​Qatar Airways проводит скидочную кампанию

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Авиакомпания Qatar Airways объявила о 30%-ной весенней акции скидок.

Как сообщили Report в авиакомпании, Qatar Airways проводит специальную кампанию для клиентов. Авиакомпания, осуществляющая полеты в более чем 150 стран мира, в этот раз объявляет о 30%-ной скидке на авиарейсы из Баку в направлении Дубая, Мальдив, Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона, Абу-Даби и др.

Клиенты могут приобрести скидочные билеты в бакинском офисе Qatar Airways и на сайте www.qatarairways.com, а также в туристических агентствах.

Отметим, что кампания продлится до 18 апреля и действительна только для пассажиров, путешествующих из Баку.