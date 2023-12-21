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Прошло 3-е заседание азербайджано-турецкой комиссии по туризму

Прошло 3-е заседание азербайджано-турецкой комиссии по туризму Сегодня в Стамбуле состоялось 3-е заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму.
Туризм
21 декабря 2023 г. 18:23
Прошло 3-е заседание азербайджано-турецкой комиссии по туризму

Сегодня в Стамбуле состоялось 3-е заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, на заседании были обсуждены вопросы сотрудничества в области туризма, охраны культурного наследия, развития бизнеса и инвестиций в туристическую инфраструктуру.

Стороны обсудили развитие кадрового потенциала в сфере туризма, создание туристско-рекреационных зон, а также обмен опытом по реализации инфраструктурных проектов, проведение совместных презентаций на международных платформах.

В рамках мероприятия разработан Совместный план действий на 2024 год. Следующее заседание рабочей группы решено провести в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Türkiyə Turizm Komissiyasının 3-cü iclası keçirilib

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