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Представители зарубежных СМИ ознакомились с возможностями орнитологического туризма в Азербайджане

Представители зарубежных СМИ ознакомились с возможностями орнитологического туризма в Азербайджане Бюро по туризму Азербайджана 9-14 ноября организовало рекламную поездку для представителей СМИ из Турции, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Великобритании, а также туроператоров, специализирующихся на наблюдении за птицами.
Туризм
14 ноября 2022 г. 12:28
Представители зарубежных СМИ ознакомились с возможностями орнитологического туризма в Азербайджане

Бюро по туризму Азербайджана 9-14 ноября организовало рекламную поездку для представителей СМИ из Турции, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Великобритании, а также туроператоров, специализирующихся на наблюдении за птицами.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму (ГАТ), поездка организована с целью демонстрации потенциала Азербайджана в орнитологическом туризме.

Гости понаблюдали за осенней миграцией пернатых с территории Государственного историко-культурного и природного заповедника "Гора Бешбармаг".

Туристы посетили национальные парки Ширван, Гызылагадж, Гиркан и Аггель, озера Махмудчала и Варвара, откуда обычно ведутся наблюдения за птицами, а также другие территории, где были замечены редкие виды птиц, обитающие в Азербайджане.

В рамках программы были проведены презентации по другим видам туризма, развитым в Азербайджане, участники поездки ознакомились с образцами национальной кухни Азербайджана, чайными и цитрусовыми плантациями, процессом их выращивания и производства.

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Версия на английском языке Foreign media reps, tour operators get acquainted with ornithological tourism opportunities of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici media nümayəndələri və turoperatorlara ornitoloji turizm imkanları tanıdılıb

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