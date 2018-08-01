Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Поток туристов в Грецию продолжает расти, несмотря на недавние лесные пожары вокруг Афин.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство новостей AMNA, об этом говорится в данных министерства туризма страны.

"На греческий туризм не повлияли недавние трагические пожары близ курортных городков Кинета и Мати, так как поток путешественников как в Афинский международный аэропорт, так и в аэропорт города Ираклион на острове Крит, а также в 14 греческих региональных аэропортов, остается таким же мощным, как и ожидалось ранее. Не было никаких задержек, ни отмен авиарейсов в Грецию из-за рубежа и обратно", - отметило министерство туризма.

Напомним, пожары возникли на прошлой неделе в пригородах Афин и обернулись настоящей катастрофой для почти полностью сгоревшего города Мати в 30 км к востоку от столицы, где погибли более 90 человек.