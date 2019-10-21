Поток туристов в Азербайджан возрос на 10%

В январе-сентябре текущего года Азербайджан посетили 2 418,3 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 191 страны мира, что выше прошлогоднего показателя за соответствующий период на 9,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, из них граждане России составили 30%, Грузии - 22%, Турции – 9,7%, Ирана – 8,2%, Саудовской Аравии - 3,9%, ОАЭ – 2,1%, Индии - 1,9%, Украины и Ирака – по 1,8%, Туркменистана - 1,6%, Казахстана и Израиля – по 1,5%, Пакистана - 1,4%, Великобритании - 1,2%, других стран - 11,3%, лиц без гражданства – 0,1%.

Мужчины составили 65,9%, женщины - 34,1% туристов.

В годовом сравнении число прибывших из Туркменистана возросло на 96%, Индии – 70,1%, Египта - 66,3%, Китая - 63,7%, Саудовской Аравии - 42%, Филиппин - 39,4%, Венгрии - 34,8%, Польши - 32%, Малайзии - 27,3%, Великобритании - 27%, Испании - 26,7%, Южной Кореи - 22,4%, Грузии и Германии – по 21,6%.

За отчетный период количество туристов из стран Евросоюза возросло на 24% - до 110,3 тыс., СНГ - на 8,3% - до 880,9 тыс. человек.

Железнодорожным и автомобильным транспортом прибыли 57,9%, воздушным - 41,3%, водным - 0,8% иностранцев и лиц без гражданства.