Поток туристов в Азербайджан вырос

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле текущего года Азербайджан посетили 847,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 182 стран мира, что выше прошлогоднего показателя за соответствующий период на 13,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.

По данным, число туристов из России составило 28,3%, из Грузии - 21,9%, из Ирана – 13,4%, из Турции – 11,3%, из ОАЭ – 4,6%, из Украины - 2%, из Ирака – 1,9%, из других стран - 16,5%. На мужчин пришлось 66,8%, на женщин – 33,2% туристов.

В январе в Азербайджан прибыло 22% иностранцев и лиц без гражданства, в феврале – 16,6%, в марте – 32,7%, в апреле - 25,7%.

По сравнению с январем-апрелем прошлого года число прибывших из Кувейта туристов возросло в 6,4 раза, из Бахрейна – в 2,6 раза, из Катара – в 2 раза, из Саудовской Аравии – в 2,2 раза, из Омана – в 1,6 раза, из Ирака – в 1,6 раза, из ОАЭ – в 1,2 раза. Число туристов из Ирана снизилось на 5,4%. Количество туристов из стран Евросоюза возросло на 12,4%, до 32 тыс., СНГ – на 9,4%, до 284,9 тыс. человек.