Посол: Туристическое сотрудничество Кореи с Азербайджаном должно быть восстановлено

Пандемия коронавируса самым непосредственным образом повлияла на сотрудничество Азербайджана и Южной Кореи в туристическом секторе

Пандемия коронавируса самым непосредственным образом повлияла на сотрудничество Азербайджана и Южной Кореи в туристическом секторе.

Об этом в интервью Report заявил посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп.

"В 2019 году число корейских туристов, посетивших Азербайджан, достигло 9 тысяч. Мы ожидали, что в 2020 году их число возрастет до 10 тысяч, но из-за пандемии коронавируса эти показатели снизились", - отметил посол.

Корейский дипломат добавил, что, когда ситуация с пандемией завершится, туризм должен стать тем сектором, который будет быстро восстанавливаться.