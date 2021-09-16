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Посол: Туристическое сотрудничество Кореи с Азербайджаном должно быть восстановлено

Посол: Туристическое сотрудничество Кореи с Азербайджаном должно быть восстановлено Пандемия коронавируса самым непосредственным образом повлияла на сотрудничество Азербайджана и Южной Кореи в туристическом секторе
Туризм
16 сентября 2021 г. 12:24
Посол: Туристическое сотрудничество Кореи с Азербайджаном должно быть восстановлено

Пандемия коронавируса самым непосредственным образом повлияла на сотрудничество Азербайджана и Южной Кореи в туристическом секторе.

Об этом в интервью Report заявил посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп.

"В 2019 году число корейских туристов, посетивших Азербайджан, достигло 9 тысяч. Мы ожидали, что в 2020 году их число возрастет до 10 тысяч, но из-за пандемии коронавируса эти показатели снизились", - отметил посол.

Корейский дипломат добавил, что, когда ситуация с пандемией завершится, туризм должен стать тем сектором, который будет быстро восстанавливаться.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Cənubi Koreya ilə Azərbaycanın turizmdəki əməkdaşlığı bərpa olunmalıdır"
Версия на английском языке Ambassador: S. Korea-Azerbaijan tourism cooperation must be restored

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