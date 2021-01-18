Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Лачина

“В живописном крае Азербайджана - Лачине есть все возможности для развития туризма", - отметил глава Госагентства по туризму

Государственное агентство по туризму подготовило рекламный видеоролик о достопримечательностях освобожденного от оккупации Лачинского района Азербайджана.

По информации Report, об этом сообщил председатель Госагентства Фуад Нагиев. “В живописном крае Азербайджана - Лачине есть все возможности для развития туризма", - отметил Ф.Нагиев.

В видеоролике представлены обширные сведения о культурном наследии Кавказской Албании: монастыре Агоглан, датируемом IX веком, храме Демировлу, относящемся к XI веку, мавзолее “Мелик Аждар”, предположительно построенном в период государства Эльханидов, мавзолее “Кяр гюмбез”, относящемся к XVII веку, дворце Хамзы Султана, одно- и двухсводных мостах и зооморфных надгробных каменных изваяниях.

Ранее Агентство представило широкой общественности видеоролики о достопримечательностях Губадлы, Зангилана, Шуши и Кельбаджара, освобожденных от армянской оккупации.