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Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Лачина 

Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Лачина  “В живописном крае Азербайджана - Лачине есть все возможности для развития туризма", - отметил глава Госагентства по туризму
Туризм
18 января 2021 г. 17:54
Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Лачина 

Государственное агентство по туризму подготовило рекламный видеоролик о достопримечательностях освобожденного от оккупации Лачинского района Азербайджана.

По информации Report, об этом сообщил председатель Госагентства Фуад Нагиев. “В живописном крае Азербайджана - Лачине есть все возможности для развития туризма", - отметил Ф.Нагиев.

В видеоролике представлены обширные сведения о культурном наследии Кавказской Албании: монастыре Агоглан, датируемом IX веком, храме Демировлу, относящемся к XI веку, мавзолее “Мелик Аждар”, предположительно построенном в период государства Эльханидов, мавзолее “Кяр гюмбез”, относящемся к XVII веку, дворце Хамзы Султана, одно- и двухсводных мостах и зооморфных надгробных каменных изваяниях.

Ранее Агентство представило широкой общественности видеоролики о достопримечательностях Губадлы, Зангилана, Шуши и Кельбаджара, освобожденных от армянской оккупации.

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Версия на азербайджанском языке Laçının gəzməli-görməli yerləri haqqında videoçarx hazırlanıb

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