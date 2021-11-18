Пандемия пандемией, а отдохнуть хочется – в Азербайджане оживает туризм

До пандемии граждане Азербайджана, желающие путешествовать, уже с ноября обращались в туристические компании и авиакомпании, чтобы провести Новый год за границей.

До пандемии коронавируса граждане Азербайджана, желающие путешествовать, уже с ноября обращались в туристические компании и авиакомпании, чтобы провести Новый год за границей.

Об этом в беседе с Report сказал председатель правления Общественного объединения "Ассоциация туризма Азербайджана" (AzTA) Ахмед Гурбанов.

По его словам, в нынешнем году, несмотря на пандемию, подобные обращения стали возобновляться.

"Хотя в настоящее время наблюдается лишь незначительное разблокирование транспортных коммуникаций между странами, но, как и в прежние времена, и в этом году наши граждане предпочитают провести новогодние праздники за рубежом. Есть желающие отправиться в Грузию, Турцию и Москву. В качестве нового туристического направления можно отметить Египет. Есть желающие провести Новый год в Дубае".

По словам А.Гурбанова, число желающих отметить Новый год в европейских странах значительно сократилось:

"Желающих отправиться на новогодние праздники в европейские страны практически нет. Тому несколько причин. Во-первых, эти страны еще не полностью открыты для туристов. Во-вторых, некоторые европейские страны требуют от прибывающих к ним иностранцев вакцинации только определенными вакцинами. К примеру, ряд европейских стран не признает вакцину "Синовак". Конкретного решения по данному вопросу не принято, людей заранее не осведомляют о том, какая вакцина принята в той или иной стране. Все эти факторы приводят к тому, что наши граждане проявляют меньше интереса к европейским странам",- отметил А.Гурбанов.

Наш собеседник отметил также наличие ряда трудностей при получении виз в некоторые страны:

"Это в основном связано с европейскими странами, которые еще не полностью разблокировали свои границы. Поэтому туристические компании не рекомендуют своим клиентам посещать эти страны. Но при поездках в соседние страны, о которых я упоминал ранее, проблем с визами не возникает. Так, Египет создает большие преимущества для наших граждан в визовом вопросе. Не возникает проблем с визами и во время поездок в Дубай".

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди отметил, что в местные туркомпании уже обращаются иностранные туристы, чтобы отпраздновать Новый год в Азербайджане:

"Туристическая индустрия с нетерпением ждет таких праздников, как Новый год. Поскольку это означает поток туристов и прибыль. В преддверии Нового года уже бронируются номера в отелях. Их бронируют жители арабских стран, СНГ и Турции. Клиентам предлагаются различные турпакеты, шоу-программы. Полагаю, со следующей недели поступит больше предложений".