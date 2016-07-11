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    Около 10 тыс. туристов из Казахстана ежегодно прибывают в Азербайджан на лечение

    35% туристов из Казахстана посещают Азербайджан в лечебных целях

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ 35% туристов из Казахстана посещают Азербайджан в лечебных целях.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bnews.Kz, об этом заявил представитель министерства культуры и туризма Азербайджана.

    По его словам, ежегодно из Казахстана в Азербайджан на лечение едут 10 тыс. туристов.

    Представитель министерства добавил, что продолжается работа для повышения информативности среди граждан Казахстана о туристическом потенциале Азербайджана.

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