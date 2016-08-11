​Обнародовано количество посетивших Азербайджан туристов из арабских стран

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Упрощение правил оформления въездных виз для граждан Катара, Омана, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других арабских стран во всех международных аэропортах Азербайджана с начала этого года положительно повлияло на поток туристов из этих стран.

Об этом сообщили Report в министерстве культуры и туризма.

По информации, в первом полугодии 2016 года количество туристов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) достигло 10 086 человек, что в 19 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года (530 человек). За этот период страну посетили 422 туриста из Бахрейна, что в 13 раз больше соответствующего показателя за 2015 года (32 человека).

Помимо этого, в первые шесть месяцев этого года поток туристов из Ирака в нашу страну вырос в 30 раз. Так, если в январе-июне прошлого года Азербайджан принял 376 туристов из Ирака, в этом году эта цифра достигла 11 028 человек.

В целом, за этот период количество посетивших страну иностранцев из арабских стран составило 25 тыс. человек, что примерно на 22 тыс. (в 8 раз) больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (3 158 человек).