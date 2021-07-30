Количество ночевок в отелях Азербайджана выросло на 19%

В первом полугодии этого года количество ночевок в отелях Азербайджана увеличившись на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составило 694,7 тыс.

В первом полугодии этого года количество ночевок в отелях Азербайджана увеличившись на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составило 694,7 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 51,7% ночевок пришлось на отели в Баку, 8,5% - в Габале, 5,7% - в Гусаре, 5,2% - в Губе, 4,9% - в Лянкяране, 4,2% - в Шабране, 3,6% - в Хачмазе, 2,8% - в Нафталане, 2% - в Шамахы, 1,6% - в Мингячевире, 1,2% - в Нахчыванской Автономной Республике, 1,1% - в Масаллы, 0,8% - в Гяндже, 0,7% - в Гахе, 0,6% - в Загатале, 0,5% - в Шамкире и 4,9% - в гостиницах других городов и районов.

Количество ночевок, проведенных иностранцами и лицами без гражданства в гостиницах, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилось в 2,6 раза и составило 132,8 тыс., что составляет 19,1% от общего количества ночевок.

Количество ночевок в гостиницах для граждан Азербайджана по сравнению с январем-июнем 2020 года увеличилось в 2,3 раза, составив 561,9 тыс.