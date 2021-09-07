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Кенан Гулузаде: В Карабах будут приезжать туристы, это дело времени

Кенан Гулузаде: В Карабах будут приезжать туристы, это дело времени "Для нас Международный форум-выставка Отдых Leisure 2021 - очень действенная платформа, где мы можем представить сферу туризма Азербайджана не только на освобожденных землях Карабаха, но и в других регионах Азербайджана. Мы видим заинтересованность среди
Туризм
7 сентября 2021 г. 18:36
Кенан Гулузаде: В Карабах будут приезжать туристы, это дело времени

"Для нас Международный форум-выставка Отдых Leisure 2021 - очень действенная платформа, где мы можем представить сферу туризма Азербайджана не только на освобожденных землях Карабаха, но и в других регионах Азербайджана. Мы видим заинтересованность среди иностранцев".

Об этом российскому бюро Report сообщил советник председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кенан Гулузаде.

Он выразил надежду на то, что Азербайджан сможет вернуться к тому уровню туризма, который был до наступления периода пандемии, но вместе с тем он отметил, что многое зависит и от общей ситуации в мире: "Многое зависит не только от Азербайджана, но и от общего мирового состояния. Сфера туризма сильно пострадала во время пандемии коронавируса, однако нам удалось продержаться. До января текущего года мы взяли "передышку" в туристической сфере. Немаловажную роль играет процесс вакцинации населения. Мы положительно настроены и возлагаем огромные надежды на развитие этой сферы. Надеемся восстановить ее уже к 2023 году".

По словам Гулузаде, Азербайджан подготовил новые туристические продукты для конкурентоспособности на глобальном рынке: "Сейчас на рынке нашими конкурентами являются не только наши ближайшие соседи. Мы наблюдаем, как открываются воздушные границы для посещения граждан других стран. Помимо всего прочего, мы настроены на развитие внутреннего туризма. С этого года начали обустраивать освобожденные территории Карабаха, куда со временем также будут привлекаться туристы и иностранные граждане".

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