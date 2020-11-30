Канада продлила запрет на въезд для туристов

Ограничения не распространяются на граждан США

Власти Канады продлили введенные ранее ограничения на въезд в страну для иностранных граждан до 21 января в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на , сообщает министерство общественной безопасности.

"Ограничения на въезд в Канаду из других стран, кроме США, будут продлены до 21 января 2021 года", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.

Также в министерстве подтвердили, что граждане США смогут посещать страну после 21 декабря.

Эта мера была введена 16 марта из-за эпидемии коронавируса. Она не распространяется на граждан США и постоянных резидентов Канады. Исключения составляют также дипломаты, ближайшие родственники канадцев и некоторые категории сезонных работников и иностранных студентов.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в стране достигло 370 тысяч человек. Скончались более десяти пациентов, излечились свыше 294 тысяч заболевших.