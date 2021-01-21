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Израиль назвал условия восстановления международного туризма

Израиль назвал условия восстановления международного туризма Министр туризма предложила немедленно открыть отели при условии предъявления туристами подтверждений состояния здоровья и проживания без общих столовых
Туризм
21 января 2021 г. 10:49
Израиль назвал условия восстановления международного туризма

Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн представила план возобновления международного туризма в разных секторах отрасли.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении министерства страны.

"На сегодняшний день в Израиле уже 25% населения получили вакцину. Мы наконец-то можем начать строить планы по возвращению международного туризма", - заявила Фаркаш-Хакоэн.

Фаркаш-Хакоэн отметила, что объявление даты возобновления авиасообщения для путешественников должно быть основано на создании системы капсульного туризма, то есть разделения гостей на группы. Перед посадкой в самолет туристы должны будут подтвердить состояние здоровья посредством "зеленого паспорта", сертификата о выздоровлении или отрицательного теста на COVID-19.

Фаркаш-Хакоэн также предложила немедленно открыть отели при условии предъявления туристами подтверждений состояния здоровья и проживания без общих столовых. Кроме того, по ее словам, можно мгновенно открыть рестораны и кафе с загрузкой на 50% в помещении и на 100% - на улице. При посещении туристам также понадобятся медсправки.

Аналогичные условия предлагаются и для достопримечательностей: все природные заповедники могут вскоре заработать - либо в соответствии с правилами проведения собраний на открытом воздухе, либо при условии предъявления путешественниками документов о здоровье.

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