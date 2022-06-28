Ильхам Алиев: Азербайджан всегда прилагал усилия по укреплению солидарности между странами-членами ОИС

В 2021 году исполнилось 30 лет со дня вступления Азербайджана в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). ОИС является одной из первых международных организаций, членом которых Азербайджан стал после восстановления независимости.

В 2021 году исполнилось 30 лет со дня вступления Азербайджана в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). ОИС является одной из первых международных организаций, членом которых Азербайджан стал после восстановления независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 11-й сессии министров туризма государств-членов ОИС в Баку.

"Азербайджан всегда поддерживал деятельность ОИС, прилагал усилия по укреплению солидарности, единства между государствами-членами", - говорится в обращении президента.