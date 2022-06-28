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Ильхам Алиев: Азербайджан всегда прилагал усилия по укреплению солидарности между странами-членами ОИС

Ильхам Алиев: Азербайджан всегда прилагал усилия по укреплению солидарности между странами-членами ОИС В 2021 году исполнилось 30 лет со дня вступления Азербайджана в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). ОИС является одной из первых международных организаций, членом которых Азербайджан стал после восстановления независимости.
Туризм
28 июня 2022 г. 11:50
Ильхам Алиев: Азербайджан всегда прилагал усилия по укреплению солидарности между странами-членами ОИС

В 2021 году исполнилось 30 лет со дня вступления Азербайджана в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). ОИС является одной из первых международных организаций, членом которых Азербайджан стал после восстановления независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 11-й сессии министров туризма государств-членов ОИС в Баку.

"Азербайджан всегда поддерживал деятельность ОИС, прилагал усилия по укреплению солидарности, единства между государствами-членами", - говорится в обращении президента.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan has always made efforts to strengthen solidarity among OIC member states
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan hər zaman İƏT-ə üzv dövlətlər arasında həmrəylik yolunda səylər göstərib"

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