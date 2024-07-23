Названы дальнейшие шаги по реставрации мавзолея Дири-Баба

Мавзолей Дири-Баба в Гобустанском районе Азербайджана будет отреставрирован, а его окрестности будут благоустроены.

Названы дальнейшие шаги по реставрации мавзолея Дири-Баба в Гобустанском районе Азербайджана и благоустройству его окрестностей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в рамках работ на территории будут проведены археологические раскопки, будут отреставрированы лестница к памятнику, перила вокруг кладбища, бетонная площадка перед мавзолеем, пешеходная дорожка, металлический забор в верхней части и шлагбаум на въезде.

Напомним, что 12 августа 2022 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по реконструкции, проводимыми в связи с созданием инфраструктуры туризма в мавзолее Дири Баба в Гобустанском районе.

Расположенный на 1,5-м километре магистрали Баку-Шамаха мавзолей Дири Баба был построен в 1402 году по приказу правителя государства Ширваншахов Ибрагима I. Он является памятником архитектуры республиканского значения, находящимся под охраной государства. Часть мавзолея, построенного в честь одного из шейхов-суфиев, размещается в скале, поэтому он считается одним из уникальных памятников Кавказа. Двухэтажный мавзолей, расположенные поблизости несколько искусственных пещер и гротов, а также средневековое кладбище напротив и развалины древнего мавзолея составляют единый комплекс.

Мавзолей, как первая важная остановка в северо-западном туристическом коридоре Азербайджана, в течение года принимает большое количество туристов.

Было сообщено, что наряду с историко-культурным значением памятника, был оценен его туристический потенциал, и в целях предотвращения деградации под влиянием антропогенных и природных факторов Государственное агентство по туризму проделало здесь ряд инфраструктурных и восстановительных работ.

На территории построены родник, жертвенник и беседка, обновлено наземное покрытие, заново облицованы ступени, ведущие к мавзолею, благоустроена территория, установлены скамейки. Кроме того, в мавзолее обеспечено ночное освещение, обновлены коммуникации. Также восстановлен канал для стока селевых вод, комплекс мавзолея огорожен, построена автостоянка на 20 мест.