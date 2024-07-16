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Британский путешественник готовится вплавь добраться из Казахстана в Азербайджан

Британский путешественник готовится вплавь добраться из Казахстана в Азербайджан Бывший десантник, ныне британский писатель и путешественник Карл Бушби планирует в августе пересечь Каспийское море и вплавь добраться из Казахстана в Азербайджан.
Туризм
16 июля 2024 г. 11:47
Британский путешественник готовится вплавь добраться из Казахстана в Азербайджан

Бывший десантник, ныне британский писатель и путешественник Карл Бушби планирует в августе пересечь Каспийское море и вплавь добраться из Казахстана в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

Отмечается, что Бушби решил стать первым человеком, совершившим кругосветное путешествие без остановок, и как часть этой программы теперь намерен проплыть 186 миль (300 км) по Каспию. Он сообщил, что намерен совершить заплыв в середине августа. По словам Бушби, правительство Азербайджана помогает финансировать этот этап экспедиции.

Бушби отправился в кругосветное путешествие в 1998 году и уже преодолел более двух трети своего пути протяженностью 58 тыс. км. Согласно правилам, которые он установил перед началом своего путешествия под названием "Экспедиция Голиаф", Бушби не должен пользоваться никаким видом транспорта.

Во время предстоящего заплыва по Каспию вместе с ним в воде будут находиться два члена сборной Азербайджана по плаванию, а также лодка сопровождения.

Путешественник отметил, что до сих пор никто и никогда не переплывал Каспий — крупнейший закрытый внутренний водоем в мире.

"Невозможность пересечь территорию России или Ирана, севернее или южнее Каспия, означает, что кратчайший возможный путь – через Каспийское море — является наилучшем вариантом", - сказал он.

При этом, Бушби признал, что у него "ограниченный опыт плавания", хотя он упомянул "несколько дней плавания по реке Атрато" в джунглях Колумбии, а также пересечение Берингова пролива и плавание по реке Алдан в России.

По его словам, заплыв будет "больше стратегией, чем грубой силой", и "идея состоит в том, чтобы к концу каждого дня быть в хорошей форме, а не физически измотанным". Бушби отметил, что на Каспии намерен проплывать не менее 6 миль (10 км) в день, затрачивая как можно меньше энергии.

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Версия на английском языке British traveler prepares to swim from Kazakhstan to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Britaniyalı səyahətçi Qazaxıstandan Azərbaycana üzərək çatmağa hazırlaşır

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