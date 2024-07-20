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Шри-Ланка планирует создать визу для "цифровых кочевников"

Шри-Ланка планирует создать визу для "цифровых кочевников" Шри-Ланка готовится к созданию виз для "цифровых кочевников" и планирует все больше привлекать таких людей в страну.
Туризм
20 июля 2024 г. 09:53
Шри-Ланка планирует создать визу для цифровых кочевников

Шри-Ланка готовится к созданию виз для "цифровых кочевников" и планирует все больше привлекать таких людей в страну.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил временный поверенный в делах Шри-Ланки в РФ Пакир Амза.

"Это уже делается. В нынешних условиях цифровая экономика - один из приоритетов развития нашей страны. Что касается специальных виз, то, я думаю, они могут быть введены уже скоро", - сказал он.

По словам Амзы, Шри-Ланка заинтересована в привлечении в страну подобных специалистов. Речь идет о программистах, дизайнерах, онлайн-предпринимателях, способных работать в удаленном формате.

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Версия на английском языке Sri Lanka set to introduce visas for digital nomads

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