Шри-Ланка планирует создать визу для "цифровых кочевников"

Шри-Ланка готовится к созданию виз для "цифровых кочевников" и планирует все больше привлекать таких людей в страну.

Шри-Ланка готовится к созданию виз для "цифровых кочевников" и планирует все больше привлекать таких людей в страну.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил временный поверенный в делах Шри-Ланки в РФ Пакир Амза.

"Это уже делается. В нынешних условиях цифровая экономика - один из приоритетов развития нашей страны. Что касается специальных виз, то, я думаю, они могут быть введены уже скоро", - сказал он.

По словам Амзы, Шри-Ланка заинтересована в привлечении в страну подобных специалистов. Речь идет о программистах, дизайнерах, онлайн-предпринимателях, способных работать в удаленном формате.