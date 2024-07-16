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Граждане Китая смогут посещать Азербайджан без визы три раза в год

Граждане Китая смогут посещать Азербайджан без визы три раза в год Граждане Китая смогут посещать Азербайджан без визы трижды в течение года (с 20.07.2024 по 20.07.2025).
Туризм
16 июля 2024 г. 15:05
Граждане Китая смогут посещать Азербайджан без визы три раза в год

Граждане Китая смогут посещать Азербайджан без визы трижды в течение года (с 20.07.2024 по 20.07.2025).

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе, они смогут находиться в Азербайджане до 30 дней за один визит.

В то же время, прибывшие в Азербайджан на срок более 15 дней лица должны быть зарегистрированы по месту жительства в соответствии с требованиями Миграционного кодекса.

Граждане Китая, желающие поехать в Азербайджан более 3 раз в течение соответствующего периода или находиться в стране более 30 дней, должны будут подать заявку на визу.

Безвизовый режим вводится в рамках "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля 2024 года.

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Версия на английском языке Chinese citizens can now visit Azerbaijan 3 times a year without visa
Версия на азербайджанском языке Çin vətəndaşları il ərzində üç dəfə Azərbaycana vizasız səfər edə bilərlər

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