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В Индии представлен потенциал делового туризма Азербайджана

В Индии представлен потенциал делового туризма Азербайджана На 11-м конгрессе MICE India Luxury Travel Congress (MILT Congress 2024), который проходит с 25 июля в Джайпуре и завершится сегодня, представлен потенциал делового туризма Азербайджана.
Туризм
26 июля 2024 г. 12:33
В Индии представлен потенциал делового туризма Азербайджана

На 11-м конгрессе MICE India & Luxury Travel Congress (MILT Congress 2024), который проходит с 25 июля в Джайпуре и завершится сегодня, представлен потенциал делового туризма Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В целях продвижения делового туризма и привлечения потенциальных партнеров Азербайджанское бюро туризма представлено в статусе "бронзового партнера".

На B2B встречах ведущие специалисты по деловому туризму Индии, представители агентств по организации мероприятий и свадеб были проинформированы о возможностях организации бизнеса и туристическом потенциале Азербайджана в целом.

В первом полугодии этого года число прибывших из Индии в Азербайджан составило 117 985 человек, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan işgüzar turizm potensialını Hindistanda təbliğ edir

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