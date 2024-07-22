Министр: Ведутся переговоры об открытии прямых рейсов между Баку и Каиром

Ведутся переговоры об открытии прямых рейсов между Баку и Каиром.

Ведутся переговоры об открытии прямых рейсов между Баку и Каиром.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев заявил на мероприятии, посвященном Национальному дню Египта.

Министр отметил, что в настоящее время "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) осуществляют рейсы между Баку и Шарм-эль-Шейхом: "Учитывая, что число азербайджанцев, путешествующих в Египет, увеличилось примерно в 3 раза, прямые рейсы могут еще больше увеличить эти цифры".

Р. Набиев сообщил, что до конца этого года планируется проведение заседания Совместной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между двумя странами: "Отношения между Азербайджаном и Египтом развиваются. До сих пор между странами было подписано 49 документов. За 6 месяцев 2024 года товарооборот между странами значительно возрос".