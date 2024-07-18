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AZAL открыл продажу билетов на рейсы между Баку и Душанбе 

AZAL открыл продажу билетов на рейсы между Баку и Душанбе  Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил продажу авиабилетов на рейсы между Баку и Душанбе.
Туризм
18 июля 2024 г. 17:44
AZAL открыл продажу билетов на рейсы между Баку и Душанбе 

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил продажу авиабилетов на рейсы между Баку и Душанбе.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, первый перелет из Баку в столицу Таджикистана Душанбе запланирован на 17 сентября.

AZAL будет летать по маршруту Баку-Душанбе-Баку дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Открытие рейсов между Баку и Душанбе направлено на укрепление связей между Азербайджаном и Таджикистаном, а также на обеспечение удобства и комфорта путешественников.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

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Версия на английском языке AZAL starts selling tickets for Baku-Dushanbe flights
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Düşənbə reyslərinə aviabiletlərin satışına başlayıb

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