AZAL открыл продажу билетов на рейсы между Баку и Душанбе

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил продажу авиабилетов на рейсы между Баку и Душанбе.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил продажу авиабилетов на рейсы между Баку и Душанбе.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, первый перелет из Баку в столицу Таджикистана Душанбе запланирован на 17 сентября.

AZAL будет летать по маршруту Баку-Душанбе-Баку дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Открытие рейсов между Баку и Душанбе направлено на укрепление связей между Азербайджаном и Таджикистаном, а также на обеспечение удобства и комфорта путешественников.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.