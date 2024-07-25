В Азербайджане доходы отелей выросли на 27%

В январе-июне текущего года в Азербайджане доходы гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа увеличились на 26,9% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составили 265,7 млн манатов.

В январе-июне текущего года в Азербайджане доходы гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа увеличились на 26,9% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составили 265,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 60,7% из них пришлись на услуги по предоставлению номеров, 27,1% - на услуги общественного питания, 3,3% - на медуслуги, 8,9% - другие услуги.

В январе-июне 2024 года использование единовременной вместимости гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа составило 21,1% (в январе-июне 2023 года - 16,6%). В Шабране этот показатель составил 49,1%, в Нафталане - 39,1%, в Баку - 37,3%, в Гусаре - 28%, а в других городах и районах - ниже среднего показателя по стране.