Поток туристов из Азербайджана увеличился почти на 26%

В первой половине этого года общее число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, увеличилось на 25,7% по сравнению с январем-июнем прошлого года, до 995,2 тыc. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Было отмечено, что число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось на 39,1%, в Турцию - на 23,7%, в Грузию - на 17,7%, в Россию - на 15,4%. Среди выехавших 66,4% составили мужчины, 33,6% - женщины.

За 6 месяцев 68% граждан Азербайджана, выехавших за границу, использовали воздушный транспорт, 29,6% - железнодорожный и автомобильный, 2,4% - морской транспорт.