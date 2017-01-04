Граждане Азербайджана лидируют среди посетивших Грузию туристов

Тбилиси. 4 января. REPORT.AZ/ В прошлом году Грузию посетили 1 523 075 граждан Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, граждане Азербайджана лидируют среди посещающих Грузию иностранцев.

Как сообщили Report из Национальной администрации туризма Грузии, в 2010 году эту страну посетили 497 969 граждан Азербайджана. В 2011 году данный показатель составил 714 418 (рост на 30%), в 2012 году – 931 933 (рост на 15%), 2013 году - 1 075 857 (рост на 19%), в 2014 году - 1 283 214 (рост на 9%), в 2015 году - 1 393 257 (рост на 9%).

По сравнению с 2015 годом, в прошлом году количество посетивших Грузию азербайджанских туристов увеличилось на 129 818 человек или же 9,3%.

В целом, в 2016 году Грузию посетили 6 млн. 350 тыс. 625 иностранцев.

Второе место среди них занимают армяне, третье – граждане Турции, четвертое – России.