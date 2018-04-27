Готовится проект по расширению связей в сфере туризма между регионами Азербайджана и Грузии

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Тбилиси. 27 апреля. REPORT. AZ/ "Существуют широкие возможности для расширения экономических, торговых связей и связей в сфере туризма между регионами Азербайджана и Грузии".

Об этом грузинскому бюро Report заявил губернатор региона Квемо Картли Григол Немсадзе.

По его словам, на данный момент между двумя странами, а также соседними регионами есть все условия для развития экономических отношений и связей в области туризма:

"Наши приграничные регионы сотрудничают в области сельского хозяйства. Готовится специальный проект для еще большего расширения этого сотрудничества, а также развития связей в области туризма. В данном проекте предусмотрен ряд вопросов. В июне с азербайджанской стороной пройдут встречи как между правительственными, так и региональными структурами. После этого приступят к осуществлению проекта. Думаю, что реализация данного проекта принесет нам немалую пользу".

Отметим, что 27 апреля в Тбилиси состоялась презентация проекта, посвященного перспективам развития туристического потенциала региона Квемо Картли. На мероприятии выступили Григол Немсадзе, руководитель Национального туристического агентства Грузии Георгий Чоговадзе и другие, которые поделились мыслями о проекте.

На презентации представили фильм, повествующий о туристических возможностях и культурно-исторических памятниках в районах компактного проживания азербайджанцев - Марнеули, Дманиси, Болниси, Гардабани, Залга и Тетри-Скало.