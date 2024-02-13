Госагентство по туризму откроет представительства в Китае и Индии

Государственное агентство по туризму готовится открыть представительства в Китае и Индии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.
В указанных странах будут организованы мероприятия и презентации для представителей туристической отрасли.
В Госагентстве заявили, что туристические возможности Азербайджана будут продвигаться также в Южной Корее, Израиле, Беларуси, России, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте, Омане, Бахрейне и Турции.
В настоящее время Азербайджан имеет туристическое представительство только в Израиле.