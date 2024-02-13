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Госагентство по туризму откроет представительства в Китае и Индии

Госагентство по туризму откроет представительства в Китае и Индии Государственное агентство по туризму готовится открыть представительства в Китае и Индии.
Туризм
13 февраля 2024 г. 14:00
Госагентство по туризму откроет представительства в Китае и Индии

Государственное агентство по туризму готовится открыть представительства в Китае и Индии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

В указанных странах будут организованы мероприятия и презентации для представителей туристической отрасли.

В Госагентстве заявили, что туристические возможности Азербайджана будут продвигаться также в Южной Корее, Израиле, Беларуси, России, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте, Омане, Бахрейне и Турции.

В настоящее время Азербайджан имеет туристическое представительство только в Израиле.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Turizm Agentliyi Çində və Hindistanda təmsilçilik xidməti göstərəcək

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