ГАТ: Показатели туризма 2019 года могут быть восстановлены в 2025 году

"В 2019 году Азербайджан посетило рекордное количество туристов - 3,17 млн человек. Мы ожидали, что эта цифра будет на 15% больше в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса (COVID-19) ситуация изменилась".

"В 2019 году Азербайджан посетило рекордное количество туристов - 3,17 млн человек. Мы ожидали, что эта цифра будет на 15% больше в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса (COVID-19) ситуация изменилась".

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Государственного агентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде.

“По нашим прогнозам, в 2023 году показатели туризма приблизятся к данным 2019 года, а в 2025 году достигнут их. Мы также прогнозируем развитие внутреннего туризма. В 2019 году внутренний турпоток составил около 3 млн человек", - добавил он.