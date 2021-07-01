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ГАТ: Показатели туризма 2019 года могут быть восстановлены в 2025 году

ГАТ: Показатели туризма 2019 года могут быть восстановлены в 2025 году "В 2019 году Азербайджан посетило рекордное количество туристов - 3,17 млн человек. Мы ожидали, что эта цифра будет на 15% больше в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса (COVID-19) ситуация изменилась".
Туризм
1 июля 2021 г. 13:56
ГАТ: Показатели туризма 2019 года могут быть восстановлены в 2025 году

"В 2019 году Азербайджан посетило рекордное количество туристов - 3,17 млн человек. Мы ожидали, что эта цифра будет на 15% больше в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса (COVID-19) ситуация изменилась".

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Государственного агентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде.

“По нашим прогнозам, в 2023 году показатели туризма приблизятся к данным 2019 года, а в 2025 году достигнут их. Мы также прогнозируем развитие внутреннего туризма. В 2019 году внутренний турпоток составил около 3 млн человек", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке DTA: 2019-cu ilin turizm göstəriciləri 2025-ci ildə bərpa oluna bilər

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