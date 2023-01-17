Фуад Нагиев: Развитие кулинарного туризма - одна из наших главных целей

Развитие туристического интереса к азербайджанской кухне является одной из основных целей Государственного агентства по туризму.

Развитие туристического интереса к азербайджанской кухне является одной из основных целей Государственного агентства по туризму.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства Фуад Нагиев на мероприятии "Перспективы продвижения азербайджанской кухни" в Баку.

"Имеющаяся в Азербайджане природа и туристические возможности создают условия для развития гастротуризма. С этой целью мы расширяем наши международные связи. Национальный кулинарный центр предпринимает необходимые шаги. Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева постоянно поддерживают развитие азербайджанского туризма, и мы выражаем им глубокую признательность за эту поддержку", - сказал он.