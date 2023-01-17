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Фуад Нагиев: Развитие кулинарного туризма - одна из наших главных целей

Фуад Нагиев: Развитие кулинарного туризма - одна из наших главных целей Развитие туристического интереса к азербайджанской кухне является одной из основных целей Государственного агентства по туризму.
Туризм
17 января 2023 г. 12:13
Фуад Нагиев: Развитие кулинарного туризма - одна из наших главных целей

Развитие туристического интереса к азербайджанской кухне является одной из основных целей Государственного агентства по туризму.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства Фуад Нагиев на мероприятии "Перспективы продвижения азербайджанской кухни" в Баку.

"Имеющаяся в Азербайджане природа и туристические возможности создают условия для развития гастротуризма. С этой целью мы расширяем наши международные связи. Национальный кулинарный центр предпринимает необходимые шаги. Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева постоянно поддерживают развитие азербайджанского туризма, и мы выражаем им глубокую признательность за эту поддержку", - сказал он.

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Версия на английском языке Fuad Naghiyev: 'Development of gastro-tourism is one of our main goals'
Версия на азербайджанском языке Fuad Nağıyev: "Kulinariyanın inkişaf etdirilməsi əsas məqsədlərimizdəndir"

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