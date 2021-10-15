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Филиппины разрешили въезд без карантина для привитых из 49 стран

Филиппины разрешили въезд без карантина для привитых из 49 стран Власти Филиппин составили список из 49 стран и территорий, прибывающие откуда в республику полностью вакцинированные от коронавируса граждане и иностранцы могут не проходить карантин.
Туризм
15 октября 2021 г. 08:56
Филиппины разрешили въезд без карантина для привитых из 49 стран

Власти Филиппин составили список из 49 стран и территорий, прибывающие откуда в республику полностью вакцинированные от коронавируса граждане и иностранцы могут не проходить карантин.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующий перечень опубликован на сайте Управления по связям с общественностью при президенте республики.

В зеленый список вошли: Китай, Новая Зеландия, Польша, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Сирия и КНДР. Единственной страной, которая оказалась в перечне стран, откуда с 16 по 31 октября въезд на Филиппины запрещен, стала Румыния.

Все остальные государства находятся в желтом списке. Это означает, что полностью вакцинированным путешественникам из стран данном перечне необходимо быть в карантине до тех пор, пока на пятый день не будет получен отрицательный результат ПЦР-теста. После этого филиппинцы должны пройти пятидневную изоляцию дома, а иностранцы шестидневный карантин в отеле.

Полностью вакцинированные от коронавируса граждане и иностранцы, прибывающие на Филиппины из стран зеленого списка с отрицательным ПЦР-тестом со сроком действия не более 72 часов, с 14 октября не помещаются в карантин в специальные учреждения. Им теперь необходимо самостоятельно наблюдать за самочувствием на протяжении 14 дней. Лица, факт полной вакцинации которых не может быть подтвержден, а также привитые путешественники с не соответствующими требованиям результатами тестирования на коронавирус должны находиться в изоляции в специальных учреждения до получения отрицательного ПЦР-теста, произведенного на пятый день карантина. Иностранным гражданам, подпадающим под перечисленные категории, необходимо забронировать гостиницу на шесть дней или на восемь, если они прибыли из государств, находящихся в желтом списке.

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