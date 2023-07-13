Едут ли в Шушу в туристы?

С 18 марта этого года в Азербайджане организуются туры в Шушу для граждан Азербайджана. Программа двух- или трехдневных туров предполагает посещение развалин города Физули, памятника первому шехиду, Джыдыр дюзю, мавзолея Вагифа, дома Мехмандаровых, дом-му

С 18 марта этого года в Азербайджане организуются туры в Шушу для граждан Азербайджана. Программа двух- или трехдневных туров предполагает посещение разрушенного центра города Физули, памятника первому шехиду, Джыдыр дюзю, мавзолея Вагифа, дома Мехмандаровых, дом-музея Бюльбюля, мечети “Юхары Говхар ага”, площадки “Расстрелянные статуи”, Шушинской крепости, Гянджинских ворот Шуши, символа “Хары Бюльбюль", церкви “Газанчы”, Шушинской реальной школы.

Двухдневные туры, включая трансфер на автобусе, проживание в отеле, завтрак и сопровождение гида, стоят 215 манатов, а трехдневные туры - 370 манатов.

Проект, являясь составной частью политики "Большого возвращения", направлен на организацию безопасных туристических поездок в культурную столицу, а также на повышение экономической активности на освобожденных от оккупации территориях.

Однако едет ли кто-либо в Шушу в качестве туриста?

В компании Summer Tour Azerbaijan, являющейся партнером Государственного агентства по туризму, отметили, что до сих пор было организовано 15 туристических поездок, Шушу посетили 696 туристов: "В поездке могут участвовать только граждане страны старше 18 лет. Люди могут въехать на территорию только на транспортном средстве организатора тура. Полученное разрешение действует только на текущий тур и его даты. На повторное получение разрешения на очередной тур вновь подается заявление.

Гиды и водители, участвующие в поездках, прошли специальную подготовку. На специальном сайте, предоставленном в пользование субагентам, были загружены просветительские видео, указаны запреты и правила поведения".