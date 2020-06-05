Долги туркомпаний в Азербайджане перед отелями превысили 1 млн манатов

Туристические компании Азербайджана задолжали местным отелям, с которыми они сотрудничают, более 1 миллиона манатов.

Об этом Report сообщил вице-президент Ассоциации отелей Азербайджана (АОА) Эльгюн Мамедов.

"Если учесть, что в настоящее время в стране порядка 700 отелей, и брать средний долг в размере 10 тыс. манатов для каждого отеля, вырисовывается сумма в 700 тыс. манатов. Но с уверенностью могу сказать, что задолженность некоторым отелям исчисляется сотнями тысяч манатов. Так что можно сказать, что сумма долга превышает 1 миллион манатов. Структура долгов разнообразна. Сюда в основном входят текущие и безнадежные долги. Последнее обычно возникает при закрытии туристической компании или ее партнера за рубежом", - отметил он.

По словам Э. Мамедова, долг туристических компаний перед отелями сократился в разы по сравнению с показателями двумя годами ранее: "Причина в том, что отели ужесточают свои позиции. Они получают предоплату. Если раньше гость мог сделать оплату при выезде из отеля, сейчас такой возможности нет. Некоторые отели даже берут депозит у туристических компаний. То есть отель требует от компании, чтобы на депозитном счету была определенная сумма. Если этой суммы нет или она меньше требуемого, то от приема гостей отказываются".

Во избежание возникновения долгов данного типа Э.Мамедов предлагает открыть депозитные счета, которые будут управляться регулятором: "В международной практике есть туроператор и турагент. Турагентство - небольшая компания, может функционировать как филиал или дочерняя компания туроператоров. А туроператор - большая компания. У них могут быть даже свои авиамаршруты и отели. Логичнее иметь депозит на банковском счету таких компаний. Компания, на счету которой 10 тысяч манатов, не может организовать чартер. У компании, способной на это, оборот должен исчисляться десятками миллионов. Целесообразно хранение 5% этих средств на балансе”.