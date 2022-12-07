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Директор ассоциации: Туркомпаниям следует жаловаться на отели в случае нарушения договоренностей

Директор ассоциации: Туркомпаниям следует жаловаться на отели в случае нарушения договоренностей Туркомпаниям, столкнувшимся с фактами завышения цен со стороны отелей в Азербайджане вопреки прежним договоренностям, следует обратиться в Государственное агентство по туризму.
Туризм
7 декабря 2022 г. 14:49
Директор ассоциации: Туркомпаниям следует жаловаться на отели в случае нарушения договоренностей

Туркомпаниям, столкнувшимся с фактами завышения цен со стороны отелей в Азербайджане вопреки прежним договоренностям, следует обратиться в Государственное агентство по туризму.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор общественного объединения "Ассоциация отелей Азербайджана" Гюнай Саглам, комментируя претензии туристических компаний по этому поводу.

"Если между администрацией отеля и туристической компанией существует договор и если обе стороны считают себя профессионалами, то такие случаи исключены. Правда, порой, случаются неприятные инциденты. Существуют механизмы обращения с жалобой на крупные отели, на основе которых туркомпании могут обратиться в Госагентство по туризму. Но насколько нам известно, со стороны крупных отелей такие случаи исключены, так как все цены оговариваются заранее и заключаются договора. Это касается и сезонных тарифов", - отметила исполнительный директор.

Г. Саглам также коснулась преференций для отечественных туристических компаний, которые выражают недовольство их отсутствием в ценовой политике отелей. "Мы обсуждаем это с местными отелями. И многие внесли коррективы в расценки для местных туркомпаний", - подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке Assosiasiya hotellərin səfərqabağı qiyməti artırması iddiasına cavab verib

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