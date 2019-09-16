Депутат Госдумы: Азербайджан становится одним из лидеров в сфере туризма

"Руководство Азербайджана делает очень многое для комплексного развития туризма - это и инфраструктура, и гостеприимство, и проведение различного рода мероприятий". Об этом российскому бюро Report заявил депутат Государственной Думы, член Высшего совета партии "Единая Россия" Вячеслав Фетисов.

"Я влюблен в Баку. Очень красивый город, гостеприимный, с колоритом своим историческим, приятно находиться, с удовольствием приезжаю. Баку становится одним из главных городов постсоветского пространства. Очень масштабно прогрессирует туризм", - заявил В. Фетисов.

Говоря о спортивных мероприятиях, проводимых в Азербайджане, депутат отметил, что это является правильным шагом, способствующим быстрому развитию туризма: "Руководство страны также пытается показать современный Азербайджан миру через спортивные мероприятия, такие как Первые Европейские игры, Формула-1 и так далее. Инфраструктура современная, фантастическая. Я считаю, что это правильная, грамотная стратегия. Ждите в гости, я с удовольствием буду приезжать. Уже есть планы приезда, связанные с экологией. Экология - это проблема, от которой зависит, в том числе, и развитие туризма. У страны с хорошей экологией всегда есть преимущества».

"Я считаю, что азербайджанцы - молодцы и руководство страны приняло правильное стратегическое направление развития туриндустрии. Азербайджан становится одним из туристических лидеров", - заключил Фетисов.

Игбал Рустамов