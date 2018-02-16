Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ День дизайна Италии пройдет в Баку.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

По его словам, подобная инициатива МИД Италии проводится в Азербайджане уже во второй раз, ее целью является демонстрация архитектуры и современных технологий Италии в этой сфере.

Посол указал, что День дизайна отмечается 1 марта в торговых представительствах Италии по всему миру.

"Известный итальянский дизайнер Антонио Арико примет участие в мероприятиях по случаю Дня. Данный дизайнер, несмотря на молодость, достаточно известен в мире, так как соединяет традиции с современностью", - отметил посол.

По его словам, наряду с этим известные архитекторы Италии проведут совместное с Союзом архитекторов Азербайджана мероприятие.

Посольство проведет два круглых стола, посвященные будущему дизайна Баку, в частности, по темам интерьер-дизайн и городская архитектура азербайджанской столицы.

Дипломат подчеркнул, что выбор данной темы пересекается с желанием Баку принять у себя EXPO-2025.

В свою очередь директор Торгового агентства Италии в Азербайджане Маурицо Ферри указал, что главная цель проведения Дня дизайна – продвижение бренда «Made in Italy» в Азербайджане, в том числе и в сфере дизайна.

«Выбор темы дизайна неслучаен, так как основной импорт итальянских продуктов связан с дизайном», - отметил М.Ферри.

Глава Торгового агентства указал, что в рамках проведения Дня дизайна посольство и палата также организуют выставку, посвященную истории мебели и аксессуаров, различных объектов, связанных с итальянским дизайном, начиная с 50-х годов по сегодняшний день. Он добавил, что на выставке также будут представлены автомобили Ferrari, Lambroghini, Ducatti различного периода. Гостям выставки будут представлены также продукция винодельческой отрасли и итальянская кухня.

«Выставка поможет улучшить торговые отношения между нашими странами», - добавил директор агентства.

По его словам, в Баку на данный момент находятся делегации восьми итальянских компаний, которые намерены провести встречи с азербайджанскими бизнесменами.